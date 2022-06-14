Пожар произошел в ангаре лакокрасочного завода в Одинцове

В Одинцове вспыхнул пожар, сообщает телеканал Москва 24. По словам очевидцев, там горит ангар лакокрасочного завода.

"Что-то периодически взрывается", – заявили очевидцы.

ЧП происходит напротив дома 33А на Транспортном проезде. По данным МЧС, на информацию которого ссылается РИА Новости, пожар удалось локализовать на площади порядка 150 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском произошел пожар на складе одной из местных транспортных компаний.

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

