Пожар произошел в цехе механического завода в Сергиевом Посаде

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В подмосковном Сергиевом Посаде произошел пожар в цехе механического завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Возгорание произошло на крыше завода на проспекте Красной Армии на площади 30 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.

Однако из-за особенностей строения огонь перекинулся внутрь помещения и распространился на площадь 500 квадратных метров. Позже РИА Новости сообщило, что площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров.

Информации о пострадавших, по данным МЧС, не поступало. На месте работают 82 человека и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что более 20 человек эвакуировали из здания роддома в городе Шелехове Иркутской области из-за возгорания. Пожарные прибыли на место спустя пять минут после поступления сообщения. По данным спасателей, горела кровля здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

