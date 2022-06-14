"Москва и мир": обновленные поликлиники в столице и жара в Мадриде

В Москве после реконструкции открыли 8 поликлиник. Три находятся в Юго-Восточном округе, а остальные в районах Ивановском, Царицыно, Бибирево и Южное Бутово. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, проект масштабной реконструкции поликлиник появился три года назад. Предстояло капитально обновить больше 200 зданий. Для этого были разработаны особые стандарты. И теперь в каждой поликлинике есть понятная навигация, стильный интерьер и новое оборудование. Также предусмотрены зоны отдыха для медперсонала, игровые для детей, кафе, информационные центры. А самые посещаемые кабинеты находятся на первом этаже, что удобно для пациентов.

Среди недавно открытых поликлиник – детская на Таганке. Ее практически полностью перестроили. Там появился новейший рентгеновский комплекс и 4 аппарата УЗИ. Построили поликлинику и для жителей Коммунарки. Там принимают и детей, и взрослых. Шестиэтажное здание возвели по индивидуальному проекту.

В этом году для выпускников столичных школ приготовили театрализованное представление на воде и выступления известных артистов. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что праздничные вечера пройдут 25 июня. Самый масштабный из них состоится в Парке Горького. В рамках программы – интерактивные площадки, иммерсивные шоу, интеллектуальная игра "Квиз", Stand up шоу с импровизацией и многое другое. Завершится выпускной салютом.

До праздника выпускники должны сдать все экзамены. 14 июня более чем у 200 тысяч школьников был ЕГЭ по биологии, а также по иностранным языкам. Работа по биологии состояла из двух частей, включающих 28 заданий. На ее выполнение отводилось 4 часа. Экзамен по иностранному языку разделен на две части: письменную (выполняли 14 июня) и устную, которая пройдет 16 и 17 июня. 20 и 21 числа будут сдавать ЕГЭ по информатике.

В Испанию пришла жара. В некоторых районах воздух прогрелся до 43 градусов, но синоптики прогнозируют, что такой температурный фон в ближайшее время установится в 32 провинциях. В экстремальном режиме материковая часть королевства и Балеарские острова будут жить как минимум до конца недели. Жара, сильнейшая для этого времени, пришла из Северной Африки. Такого начала лета здесь не было более 40 лет. Средняя температура воздуха оказалась на 15 градусов выше обычной для этого времени года.

Больницы готовятся к наплыву пациентов с тепловыми ударами, а магазины бытовой техники не успевают принимать заказы на кондиционеры и вентиляторы. Самая сложная ситуация сложилась на юге страны – в Андалусии, Экстремадуре и Мадриде. Там даже ночью столбик термометра не опускается ниже отметки в 25 градусов. В Севилье работу приостановили конные экипажи, катающие туристов. Животные из-за плохого самочувствия не могут выйти на улицу. Жители мегаполисов стараются укрыться от зноя в скверах и парках. Но деревья уже мало помогают в борьбе со зноем. При этом, синоптики не исключают, что ситуацию усугубят песок и пыль, принесенные ветром из Сахары.

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