Мишустин назвал обеспечение экономического суверенитета РФ глобальной целью работы кабмина

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Михаил Мишустин назвал глобальной целью работы правительства обеспечение экономического суверенитета России.

"Сейчас перед нами новые задачи, среди них – определение длительного горизонта планирования и среднесрочная адаптация экономики. Глобальная цель нашей с вами работы – обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Владимир Путин заявил, что 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета России.

Президент отметил, что экономика страны будет в большей степени опираться на частную инициативу, а также сохранит курс на открытость и международное сотрудничество.

По словам главы государства, санкции западных стран и их многолетние ошибки в экономике стали причиной глобальной инфляции, а также разрушения логистических цепочек и продовольственного дефицита.

