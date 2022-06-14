Пожар произошел в здании арт-резиденции фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" в Казани

Видео: телеграм-канал РИА Новости

Здание арт-резиденции фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" загорелось в Казани, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Около 80 человек эвакуировано из горящего административного здания в Казани. Возгорание произошло в чердачном помещении, огонь перешел на кровлю", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что 85 человек и 24 единицы техники направлены на тушение пожара. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском произошел пожар на складе одной из местных транспортных компаний.

Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

