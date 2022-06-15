Россия может производить около 80% жизненно важных лекарств – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фармацевтическая индустрия России может производить около 80% жизненно важных лекарств. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко в рамках форума "Лекарственная безопасность" на ПМЭФ.

"Отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных [лекарств] – порядка 80% с различной степенью локализации из 809 препаратов мы имеем возможность производить на территории нашей страны", – приводит слова Фисенко ТАСС.

Он подчеркнул, что фарминдустрия РФ за последние несколько лет прошла хорошую подготовку. В этом немаловажную роль сыграли пандемия коронавируса и программа "Фарма-2020".

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что проблема с дефицитом препаратов от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы в России решена. По данным Росздравнадзора, с начала года в гражданский оборот выпустили более 1,6 миллиона упаковок "Карбамазепина" от эпилепсии по шести торговым названиям, а также свыше 7,6 миллиона упаковок "Левотироксина" для лечения заболеваний щитовидной железы по четырем торговым наименованиям.

