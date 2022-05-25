ЛНР и РФ обсуждают вопрос поставок жизненно важных препаратов в республику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Луганская Народная Республика и Россия обсуждают вопрос поставок в республику инсулина и препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и других жизненно важных медикаментов, заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"В данной ситуации Российская Федерация как обычно пришла на помощь Луганской Народной Республике, на сегодняшний момент решается вопрос о поставках инсулина на территорию республики", – сказала она.

Пащенко пояснила, что из-за нехватки медикаментов страдают не только жители территорий, находившихся под контролем ЛНР до начала военной спецоперации, но и население освобожденных районов. По ее словам, власти ЛНР также обсуждают с РФ возможность замены препаратов для лечения сахарного диабета, которые население получило ранее.

"Помимо этого, министерство здравоохранения Луганской Народной Республики совместно с министерством здравоохранения РФ сегодня решает вопрос о поставках противотуберкулезных препаратов и антиретровирусных препаратов (ВИЧ/СПИД)", – добавила министр.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста прекратили поставки в ДНР и ЛНР жизненно важных препаратов для больных диабетом, СПИДом и туберкулезом. В связи с этим в ВОЗ обратился Минздрав ЛНР с просьбой повлиять на ситуацию с поставками.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.