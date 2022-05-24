МККК признал сбои в поставках жизненно важных лекарств в ДНР и ЛНР

Международный комитет красного креста признал сбои в поставках жизненно важных лекарств в ДНР и ЛНР.

В ДНР создан оперативный штаб по восстановлению республики, сообщил государственный комитет обороны республики.

Объединенные Арабские Эмираты впервые за два года начали поставки нефти на европейский рынок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.