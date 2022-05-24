В ЛНР попросили ВОЗ повлиять на поставки лекарств в республику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство здравоохранения ЛНР обратилось ко Всемирной организации здравоохранения с просьбой повлиять на ситуацию с поставками в республику жизненно важных медикаментов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Наталью Пащенко.
"Просим ВОЗ повлиять на международные организации и гуманитарные миссии и возобновить регулярные поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий на территорию республики для оказания медицинской помощи мирному населению", – сказала Пащенко.
По ее словам, ВОЗ не уделяет достаточного внимания ситуации в республике, в частности фактам обстрелов со стороны ВСУ мирных граждан. Она отметила, что за последние восемь лет в ЛНР были частично разрушены 80 медучреждений, погибли 23 медика и пострадали 8 655 человек.
Ранее в Минобороны РФ обратили внимание на то, что ВОЗ не дала оценку фактам использования украинскими националистами медицинских учреждений в Донбассе. В ведомстве призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины для недопуска использования гражданских объектов в военных целях.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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