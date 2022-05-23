В Минздраве сообщили о проблемах с закупкой некоторых медицинских изделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России наблюдаются проблемы с закупкой некоторых медицинских изделий. Об этом заявила глава департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.
"У нас существуют сложности сегодня в закупке медицинских изделий. Мы это прекрасно знаем. У нас еще существуют вещи, когда конкурсы непосредственно не состоялись, но это тоже особенности сегодня поставок в Российскую Федерацию ряда медицинских изделий", – цитирует ее РИА Новости.
В то же время Каракулина добавила, что сегодня власти отдают приоритет продукции отечественных фармацевтических компаний.
Ранее в Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан заявили, что ни одна зарубежная фармкомпания не покинула российский рынок, а закупка лекарств из расчета потребности на 2022 год осуществляется в полном объеме.
До этого заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что столичные предприятия за первый квартал текущего года произвели лекарства и медицинские изделия на 69,9 миллиарда рублей, что на 5,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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