В Минздраве сообщили о проблемах с закупкой некоторых медицинских изделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России наблюдаются проблемы с закупкой некоторых медицинских изделий. Об этом заявила глава департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.

"У нас существуют сложности сегодня в закупке медицинских изделий. Мы это прекрасно знаем. У нас еще существуют вещи, когда конкурсы непосредственно не состоялись, но это тоже особенности сегодня поставок в Российскую Федерацию ряда медицинских изделий", – цитирует ее РИА Новости.

В то же время Каракулина добавила, что сегодня власти отдают приоритет продукции отечественных фармацевтических компаний.

Ранее в Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан заявили, что ни одна зарубежная фармкомпания не покинула российский рынок, а закупка лекарств из расчета потребности на 2022 год осуществляется в полном объеме.

До этого заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что столичные предприятия за первый квартал текущего года произвели лекарства и медицинские изделия на 69,9 миллиарда рублей, что на 5,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

