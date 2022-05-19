В МО РФ заявили об отсутствии оценки ВОЗ использованию националистами медучреждений

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не были даны оценки фактам использования украинскими националистами медицинских учреждений.

"В зданиях и на прилегающей территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Краматорска (школа № 31), Славянска (школы № 12, 20, детские сады № 15 и 23) и Дружковки (школа № 8) Донецкой Народной Республики военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, разместили склады с боеприпасами и тяжелое вооружение, включая артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах без воды и продовольствия", – отметил он.

Также военные ВСУ оборудовали на верхних этажах многоквартирных жилых домов в Бахмуте ДНР огневые позиции и снайперские точки, а подходы к домам заминированы. При этом мирные жители не осведомлены о данных фактах.

Генерал-полковник указал на отсутствие на это реакции мирового сообщества, а также призвал международные организации повлиять на власти Украины для недопуска использования гражданских объектов в военных целях.

Ранее Мизинцев сообщил, что украинские военные захватили медучреждения в разных городах страны, оборудовали там огневые позиции, а персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита.

Обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

