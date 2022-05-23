В Москве расширили функционал электронной медкарты ребенка

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
В Москве расширили функционал электронной медицинской карты ребенка, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, теперь родителям и врачам доступны сведения о новорожденном – выписной эпикриз из родильного дома, сведения из обменной карты, протоколы патронажных осмотров на дому и другие данные.
Заммэра напомнила, что в ноябре прошлого года завершился процесс подключения всех перинатальных центров и родильных домов столицы к системе ЕМИАС. Благодаря этому вся первичная медицинская документация ведется в единой системе, сведения о пациентках и выписной эпикриз новорожденных сохраняются в ЕМИАС.
"Затем мы автоматизировали процесс патронажа новорожденных: всех патронажных медсестер столичных поликлиник обеспечили цифровыми планшетами, подключенными к ЕМИАС, теперь все протоколы осмотра младенцев на дому заполняются в цифровом формате, и данные сразу попадают в систему. Таким образом мы перевели важные данные в "цифру" однако доступ к ним был только у педиатров и патронажных медсестер в ЕМИАС", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Она пояснила, что это позволяет обеспечить преемственность в наблюдении за здоровьем ребенка, сделать медпомощь более своевременной и эффективной.
Ранее Ракова рассказала, что столичные власти уже 10 лет занимаются цифровизацией медицины. По ее словам, это является важным инструментом для внесения качественных изменений в здравоохранение.
Заммэра отметила, что цифровизация уменьшает объем бумажной волокиты и дает врачам дополнительную поддержку. А для пациента повышает качество и доступность помощи.
Возможность онлайн-записи к врачу появилась в 2012 году. За это время услугой стали пользоваться более 80% пациентов. При этом чаще всего москвичи записываются на прием с помощью мобильного приложения. В 2014 году столичные врачи начали оформлять цифровые рецепты, а в 2021 году отказались от напечатания рецептов на бумаге. Пациенты могут показать в аптеке QR-код и получить нужные лекарства.
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