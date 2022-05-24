В Госдуме прокомментировали прекращение поставок лекарств в ЛДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сегодняшняя ситуация с обеспечением ЛНР и ДНР лекарствами является тревожной после того, как ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных препаратов в регион. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на депутата Госдумы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
По ее словам, западные партнеры, с которыми РФ сотрудничала и планировала это делать в дальнейшем, больше не хотят участвовать в рассмотрении контрактов по госзакупкам. При этом она отметила, что все не так плохо.
"По сообщению Минздрава, сегодня есть возможность обеспечения непосредственно жизненно необходимыми лекарственными препаратами за счет именно отечественного российского производства. Не буду утверждать это. Но, по крайней мере, на текущий период такой проблемы не существует", – сказала Бессараб.
Депутат подчеркнула, что поставки лекарств в Донбасс осуществляются на основе гуманитарной помощи. Она также пообещала, что правительство сделает все, чтобы решить проблему в короткие сроки.
Ранее Минздрав ЛНР обратился к ВОЗ с просьбой повлиять на ситуацию с поставками в республику жизненно важных медикаментов. Глава ведомства отметила, что ВОЗ не уделяет достаточного внимания ситуации в республике, в частности фактам обстрелов со стороны ВСУ мирных граждан.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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