В России не выявлено случаев заражения оспой обезьян – Мурашко

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что случаев заражения оспой обезьян в России нет. По его словам, многие граждане имеют иммунитет к заболеванию.

"До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, и поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Министр добавил, что в России есть диагностикумы, зарегистрированные еще в 2017 году, поэтому сложностей с постановкой диагноза возникать не будет. Также, по его словам, врачи смогут лечить пациентов с оспой с помощью медикаментозной терапии.

Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании были отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания, как отмечали в ВОЗ, минимален.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян остается крайне низким, для этого принимаются все необходимые меры. В ведомстве пояснили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой, но менее серьезны.

