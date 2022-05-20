Иммунолог призвал не бояться вспышки оспы обезьян в России

ВОЗ созывает экстренную встречу из-за вспышки оспы обезьян – СМИ
Если в Россию завезут оспу обезьян, то это будут единичные случаи, а не эпидемия. Об этом в эфире телеканала Москва 24 сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.
"У нас таких вспышек не было, чтобы обезьянья оспа распространялась в России. Но сейчас в связи с пандемией COVID-19 такая настороженность есть. Даже если произойдет занос инфекции в нашу страну, то это будут единичные случаи, такая локальная вспышка заболевания, которая будет достаточно быстро локализована. И на этом все закончится", – сказал он.
Между тем вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил низкую контагиозность вируса оспы обезьян, из-за чего его распространение достаточно быстро затухает. По его словам, даже в Африке вспышки данного вида оспы никогда не превышали нескольких десятков человек.
"Заболевание тяжелое, очень похожее на натуральную оспу, от человека к человеку оно тоже передается. Но, к счастью, контагиозность этого вируса сравнительно слабая, и он обычно, когда человек заражается, от животного дальше может следовать до восьми пассажей от человека к человеку. А дальше вирус замирает и уже неспособен заражать, поэтому больших эпидемий не было никогда в странах", – объяснил вирусолог.
Он также отметил, что вирус натуральной оспы искоренили еще 45 лет назад, однако родственные ей патогены, в том числе оспа обезьян, все еще иногда заражают людей. При этом заразить человека может не только обезьяна, но и другие животные, например грызуны.
"В Европе и в России это редкое заболевание, оно заносится из Африки. И в этот раз мы видим, что штамм, <...> видимо, отличается большей заразностью. <...> По природе этого вируса эпидемии не возникают, но поскольку заболевание тяжелое, то могут быть и смертельные случаи. Наблюдать за этим, конечно, нужно", – подытожил Альтштейн.
Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании были отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания, как отмечали в ВОЗ, минимален.
В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян остается крайне низким, для этого принимаются все необходимые меры. В ведомстве пояснили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой, но менее серьезны.
Вирусолог рассказал, как передается обезьянья оспа
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