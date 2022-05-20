Главы Минздравов стран G7 обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян

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Министры здравоохранения государств "Большой семерки" обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян. Об этом заявил глава британского Минздрава Саджид Джавид в Twitter-аккаунте.

"Сегодня утром я рассказал министрам здравоохранения стран G7 о том, что нам пока известно. Большинство случаев протекают мягко. Я могу подтвердить, что мы обеспечили себя дополнительными дозами вакцин, которые эффективны против оспы обезьян", – подчеркнул Джавид.

Он также сообщил, что число случаев инфицирования оспой обезьян в Великобритании увеличилось до 20.

Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании были отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания, как отмечали в ВОЗ, минимален.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян остается крайне низким, для этого предпринимаются все необходимые меры. В ведомстве пояснили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой, но менее серьезны.

