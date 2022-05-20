В "Векторе" назвали эффективную вакцину против оспы обезьян

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Вакцина от натуральный оспы действенна против вируса оспы обезьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян", – следует из сообщения.

Специалисты "Вектора" отметили, что вакцины против оспы используются на данный момент для врачей, которые могут подвергаться высокому риску заражения вирусом, добавив, что риск завоза инфекции в РФ остается низким.

Там подчеркнули, что летальность при данном заболевании составляет от 1% до 11%, в некоторых случаях вирус может привести к тяжелому заболеванию.

Уточняется, что охотники в тропических лесах Западной и Центральной Африки и люди, которые могут подвергаться воздействию инфицированных животных, наиболее подвержены риску заражения.

В центре добавили, что инкубационный период заболевания может длиться до трех недель.

Ранее в ВОЗ сообщили, что все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания минимален.

Отмечается, что риск заразиться сохраняется в Нигерии, поскольку точный источник вирусной инфекции неизвестен. ВОЗ рекомендовала всем путешественникам избегать контактов с дикими животными, а также воздержаться от употребления в пищу их мяса.

В свою очередь, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в Россию. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий.

