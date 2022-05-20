ВОЗ созывает экстренную встречу из-за вспышки оспы обезьян – СМИ

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ВОЗ созывает экстренную встречу экспертной группы для обсуждения вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.
По данным газеты, специалисты обсудят меры по борьбе с распространением заболевания. Планируется, что на встрече будет присутствовать и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Издание Focus Online со ссылкой на Институт микробиологии Бундесвера сообщило о первом случае заражения человека оспой обезьян в Германии. Инфицированного выявили в четверг. У пациента проявились характерные кожные изменения.
Обычно зараженные оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель из-за легкости заболевания, однако в некоторых случаях возможны осложнения. Специалисты отмечают, что инфекция может передаваться при тесном контакте с зараженным.
Пациент с оспой обезьян может испытывать лихорадку, головную и мышечную боль, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. У некоторых людей появляется сыпь на лице, которая после распространяется по всему телу.
В мае прошлого года российские вирусологи предположили, что оспа обезьян может стать фактором распространения новых эпидемий. В июле того же года центры по контролю и профилактике США и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили оспу обезьян у американца, недавно вернувшегося из Нигерии. Этот случай стал для страны первым за 12 лет. Кроме того, специалисты отметили регулярные случаи завоза заболевания из Африки в последние годы.
В мае этого года во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, Швеции и Италии, Австралии и Канаде.
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