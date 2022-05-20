Вирусолог заявил об отсутствии лекарств от вируса оспы обезьян

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Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что вирус оспы обезьян, случаи инфицирования которым были выявлены в ряде стран, – опасное заболевание, лекарств от которого нет. Об этом сообщает "Газета.ру".
Эксперт отметил, что данный вирус известен уже давно. При этом вирус оспы человека был ликвидирован, а вирусы оспы многих животных продолжают существовать. Однако до сегодняшнего дня фиксировались лишь единичные случаи и распространения в европейских государствах известно не было, поэтому, откуда появилась новая вспышка, по словам Лукашева, на данный момент неясно.
"Может быть, вирус попал в ту среду, где более вероятна передача вируса, например контактным путем. Может быть, его передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека. А может быть, он мутировал и получил возможность передаваться от человека к человеку. Пока мы не знаем, какая из этих гипотез верна, мы не можем прогнозировать развитие ситуации", – заявил специалист.
Вирусолог сообщил, что порядка 1% случаев заболеваний могут заканчиваться летальным исходом, но вирус распространяется небыстро, ввиду этого держать на контроле его будет намного легче, чем COVID-19.
19 мая случай заражения человека оспой обезьян был выявлен в парижском регионе Иль-де-Франс. 20 мая несколько случаев инфицирования оспой обезьян выявили в штатах Южный Уэльс и Виктория в Австралии у мужчин 40 и 30 лет.
В свою очередь, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в Россию. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий.
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