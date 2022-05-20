Эксперт Роспотребнадзора сообщила, что заболевание оспой обезьян длится до 4 недель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Длительность заболевания оспой обезьян составляет до четырех недель, заявила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи (сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления – корочки, а когда они отпадают – рубцы). Заболевание длится до 4 недель", – приводит РИА Новости ее слова.

При этом инфекция передается от человека к человеку достаточно редко – при контакте с биологическими жидкостями зараженного.

Эксперт рекомендовала пользоваться маской и соблюдать гигиену рук во время контактов с прибывшими из стран, где были выявлены случаи заболевания.

Пшеничная добавила, что из-за ограничения авиасообщения риск завоза в Россию оспы обезьян низкий, а для предотвращения завоза вируса принимаются необходимые противоэпидемические меры.

Ранее в ВОЗ сообщили, что все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания минимален.

Отмечается, что риск заразиться сохраняется в Нигерии, поскольку точный источник вирусной инфекции неизвестен. ВОЗ рекомендовала всем путешественникам избегать контактов с дикими животными, а также воздержаться от употребления в пищу их мяса.

В свою очередь, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в Россию. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий.

