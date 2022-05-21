Полумарафон "Забег.РФ" стартует с Красной площади 22 мая

Полумарафон "Забег.РФ" стартует 22 мая с Красной площади. Выбрать можно одну из четырех дистанций, начиная от одного километра. Все маршруты проходят по центру, чтобы во время забега можно было рассмотреть достопримечательности.

Ожидается, что в полумарафоне примут участие десятки тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

