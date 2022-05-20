Москвичам дадут рекомендации по правильному питанию в 70 центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичи могут получить индивидуальные рекомендации по сбалансированному питанию в 70 центрах госуслуг. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в центрах расположены современные диагностические комплексы, которые позволяют проверить основные показатели здоровья и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни.
"Мы видим, что горожанам нравится такой формат: с момента запуска быстрый чекап прошли уже более 300 тысяч человек. Поэтому мы расширяем возможности современного диагностического комплекса. Теперь после проверки организма и анализа его показателей для горожан сформируются персональные рекомендации по сбалансированному питанию – подробное меню на семь дней с расчетом КБЖУ и даже с рецептами", – рассказала Ракова.
При формировании рекомендаций посетитель пройдет посвященный наличию специфических заболеваний опрос. Такая мера необходима для исключения риска нанесения вреда здоровью. После этого специальные алгоритмы определяют требования к рациону, который корректируется по составу блюд и продуктов в зависимости от сезона.
Диагностические комплексы определяют состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление. Они также могут измерить пульс и ритм сердцебиения. А во флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ роботы могут измерить давление, температуру тела, уровень глюкозы и кислорода в крови.
Ранее Ракова рассказала, что в павильонах "Здоровая Москва" прошли обследование более 20 тысяч людей. Она отметила, что в городских парках работают 46 павильонов "Здоровая Москва". Обследование там можно пройти без записи.
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