Москвичам дадут рекомендации по правильному питанию в 70 центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи могут получить индивидуальные рекомендации по сбалансированному питанию в 70 центрах госуслуг. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в центрах расположены современные диагностические комплексы, которые позволяют проверить основные показатели здоровья и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни.

"Мы видим, что горожанам нравится такой формат: с момента запуска быстрый чекап прошли уже более 300 тысяч человек. Поэтому мы расширяем возможности современного диагностического комплекса. Теперь после проверки организма и анализа его показателей для горожан сформируются персональные рекомендации по сбалансированному питанию – подробное меню на семь дней с расчетом КБЖУ и даже с рецептами", – рассказала Ракова.

При формировании рекомендаций посетитель пройдет посвященный наличию специфических заболеваний опрос. Такая мера необходима для исключения риска нанесения вреда здоровью. После этого специальные алгоритмы определяют требования к рациону, который корректируется по составу блюд и продуктов в зависимости от сезона.

Диагностические комплексы определяют состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление. Они также могут измерить пульс и ритм сердцебиения. А во флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ роботы могут измерить давление, температуру тела, уровень глюкозы и кислорода в крови.

Ранее Ракова рассказала, что в павильонах "Здоровая Москва" прошли обследование более 20 тысяч людей. Она отметила, что в городских парках работают 46 павильонов "Здоровая Москва". Обследование там можно пройти без записи.

