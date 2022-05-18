Свыше 20 тыс людей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 20 тысяч людей прошли обследование в открытых неделю назад павильонах "Здоровая Москва". Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в городских парках работают 46 павильонов "Здоровая Москва". Обследование там можно пройти без записи.

"Важно отметить, что специально для переболевших COVID-19 в программе предусмотрены дополнительные исследования. Однако регулярно проверять здоровье важно абсолютно всем, поэтому приглашаем посетить павильон вне зависимости от того, переболели вы коронавирусом или нет", – отметила Ракова.

Расширенная программа обследований в павильонах состоит более чем из 11 исследований для выявления диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Дополнительные исследования предусмотрены для переболевших более 60 дней назад коронавирусом людей.

При выявлении отклонений жителей могут направить к врачу в медучреждение. Для прохождения диспансеризации горожанам необходимо заполнить анкету, а после результаты обследования и заключения врачей появятся в электронной медкарте.

Кроме того, переболевшие COVID-19 москвичи получили или получат письма с опросом для выявления нарушений физического и эмоционального здоровья. По итогам опроса жителям могут предложить бесплатную консультацию психотерапевта, телемедицинскую консультацию или групповые вебинары.

Ранее сообщалось, что павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца сентября. Бесплатное комплексное обследование там займет не более часа. Для прохождения диспансеризации с собой нужно иметь паспорт и московский полис ОМС. В анкете горожанам необходимо указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.

