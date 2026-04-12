Депутат Миронов предложил снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК

Работникам агропромышленного комплекса (АПК) могут снизить возраст выхода на пенсию: женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. С таким предложением выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

При этом стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять как минимум 20 лет для женщин и 25 – для мужчин.

По словам Миронова, власти и частные инвесторы в последние годы вкладывают сотни миллиардов рублей в АПК. Благодаря этому Россия стала одним из лидеров мирового рейтинга по объему продаж продовольствия. Кроме того, страна не испытывает проблем с продовольственной безопасностью.

"Немалые прибыли крупные аграрные компании получают внутри страны, но людям, работникам села что с того? Людям, которые день и ночь в любую погоду трудятся на фермах и в поле. Это около 6,4 миллионов граждан. Сельские труженики заслужили весомый набор социальных льгот", – цитирует депутата РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Краснодарский край вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Президент РФ также отметил, что сейчас в регионе уже полным ходом идет посевная кампания.

В 2025 году Россия собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых. С учетом новых регионов удалось получить урожай в размере порядка 142 миллионов тонн, из которых 93 миллиона приходится на пшеницу.