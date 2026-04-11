Путин отметил вклад Краснодарского края в обеспечение продовольственной безопасности

Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, что регион вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России.

Президент РФ также отметил, что сейчас в Краснодарском крае уже полным ходом идет посевная кампания. В связи с этим глава государства попросил Кондратьева рассказать, как осуществляется работа в данном направлении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о преимуществах снежной зимы в стране, отметив положительное влияние на посевы и будущий урожай, а также рост выработки гидроэлектростанций, которые играют важную роль в энергетическом балансе страны.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в 2025 году собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых. С учетом новых регионов удалось получить урожай в размере порядка 142 миллионов тонн, из которых 93 миллиона приходится на пшеницу.

