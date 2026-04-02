Мишустин назвал минувшую снежную зиму полезной для сельского хозяйства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о преимуществах снежной зимы в стране, отметив положительное влияние на сельское хозяйство и гидроэнергетику.

В четверг, 2 апреля, премьер провел встречу с главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорем Шумаковым.

Мишустин указал, что минувшая зима оказалась снежной для значительной части российских регионов. По его словам, это благоприятно сказывается на посевах и будущем урожае, а также способствует росту выработки гидроэлектростанций, которые играют важную роль в энергетическом балансе страны.

Вместе с тем премьер обратил внимание, что в ряде мест снег продолжает активно таять, что требует повышенного внимания для предотвращения возможных последствий весеннего половодья.

Ранее научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов предупредил, что на Алтае прогнозируются опасные подъемы воды из-за больших запасов снега. Также сильное весеннее половодье ожидается в бассейне Байкала и на Дальнем Востоке.

При этом Москва полностью готова к сезонному паводку. Операторы речного ситуационного центра ЦОДД мониторят обстановку у причалов и набережных в круглосуточном режиме. Кроме того, центр поддерживает связь с профильными ведомствами, куда оперативно передает данные более чем с 500 камер телеобзора.