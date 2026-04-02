02 апреля, 11:06

Экономика
Мишустин назвал минувшую снежную зиму полезной для сельского хозяйства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о преимуществах снежной зимы в стране, отметив положительное влияние на сельское хозяйство и гидроэнергетику.

В четверг, 2 апреля, премьер провел встречу с главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорем Шумаковым.

Мишустин указал, что минувшая зима оказалась снежной для значительной части российских регионов. По его словам, это благоприятно сказывается на посевах и будущем урожае, а также способствует росту выработки гидроэлектростанций, которые играют важную роль в энергетическом балансе страны.

Вместе с тем премьер обратил внимание, что в ряде мест снег продолжает активно таять, что требует повышенного внимания для предотвращения возможных последствий весеннего половодья.

Ранее научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов предупредил, что на Алтае прогнозируются опасные подъемы воды из-за больших запасов снега. Также сильное весеннее половодье ожидается в бассейне Байкала и на Дальнем Востоке.

При этом Москва полностью готова к сезонному паводку. Операторы речного ситуационного центра ЦОДД мониторят обстановку у причалов и набережных в круглосуточном режиме. Кроме того, центр поддерживает связь с профильными ведомствами, куда оперативно передает данные более чем с 500 камер телеобзора.

В Москве пока не отключают отопление на фоне похолодания

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

