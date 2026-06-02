Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Неизвестный разгромил десятки автомобилей в центре Кургана, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.

При этом, по данным Ura.ru, злоумышленник портил машины избирательно. В частности, пострадали в основном дорогие автомобили – BMW, Range Rover и иные.

Правоохранители уже зарегистрировали факт повреждения машин. Сотрудники органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве неизвестный мужчина облил кроссовер Haval легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Инцидент произошел у жилого дома на улице 13-й Парковой. Автомобиль полностью сгорел. Кроме того, были повреждены соседние машины.

