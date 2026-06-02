В Москве неизвестные избили и ограбили потомка Пушкина Андрея де Торби

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В Москве неизвестные напали на потомка Александра Пушкина Андрея де Торби. Его обокрали и пытались застрелить, сообщил в беседе с телеканалом "360" сам де Торби.

По словам мужчины, неизвестные набросились на него около станции метро "Измайловская" и отобрали телефон. Де Торби подчеркнул, что ранее не был знаком с нападавшими.

Также злоумышленники угрожали потомку Пушкина и выстрелили в него. Сам пострадавший охарактеризовал случившееся как классический разбой.

В результате нападения де Торби получил ранения, в настоящее время он чувствует себя нормально. Двое пострадавших задержаны, поиски третьего продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее трое мужчин избили пассажира на станции метро "Площадь Революции". Личность злоумышленников удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.