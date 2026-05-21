Трое мужчин избили пассажира на станции "Площадь Революции" метро Москвы

Трое мужчин избили пассажира на станции метро "Площадь Революции". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, между пассажирами возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате трое мужчин избили 38-летнего жителя Москвы. В частности, удары наносились ногами и руками по голове и телу. Пострадавший обратился в больницу, его госпитализировали.

Благодаря камерам видеонаблюдения личность злоумышленников удалось установить. Их задержали по разным адресам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Двое фигурантов арестованы, третьему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро "Калужская" в Москве. По данным столичного главка МВД, конфликт начался еще в вагоне поезда.

Пострадавшие 2000 и 2006 годов рождения рассказали правоохранителям, что к ним подошли двое незнакомцев и начали наносить им удары по голове и телу. После удалось установить личности нападавших. Ими оказались подростки 2010 и 2009 годов рождения, они задержаны. Возбуждено дело по статье "Хулиганство".

