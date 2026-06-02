Финляндия изъяла активы РФ почти на 4 млн евро

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Финская служба принудительного взыскания долгов изъяла российские денежные средства и имущество примерно на 3,7 миллиона евро. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на вещательную компанию Yle.

Отмечается, что конфискацию активов инициировала государственная энергетическая компания Украины "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия. Теперь средства будут переданы украинской стороне.

Эти деньги Финляндия получила от России в рамках совместной программы приграничного сотрудничества Евросоюза. Проектом подразумевалось развитие приграничных территорий. Сейчас же, как говорится в материале, Хельсинки намеренно разрывает отношения с Москвой.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости восстановить отношения с Россией после завершения украинского конфликта. Он рассказал, что власти страны на протяжении нескольких лет обсуждают возможность налаживания контактов с Москвой на более высоком уровне.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что считает Россию давней угрозой для безопасности Европы. По ее словам, европейским странам нужно сплотиться перед лицом этой угрозы.

