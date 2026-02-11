Форма поиска по сайту

02:59

Политика

Президент Финляндии Стубб призвал восстановить отношения с Россией

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

Президент Финляндии Александр Стубб указал на необходимость восстановить отношения с Россией после завершения украинского конфликта. Слова финского лидера приводит издание Yle.

Стубб отметил, что власти Финляндии на протяжении нескольких лет обсуждают возможность налаживания контактов с Москвой на более высоком уровне. В последние годы отношения между странами поддерживались в основном на дипломатическом уровне через МИД и посольства.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что считает Россию давней угрозой для безопасности Европы. По ее словам, европейские страны должны сплотиться перед лицом этой угрозы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление Валтонен, назвав данную позицию хронической проблемой.

