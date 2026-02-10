Депутат Драпеко объяснила, какие фильмы будут блокировать в Сети после жалоб граждан

Министерство культуры РФ сможет проверять кинокартины без прокатного удостоверения на дискредитацию традиционных ценностей после жалоб граждан. Как такая мера отразится на индустрии и зрителях, разбиралась Москва 24.

Совет решит

Министерство культуры РФ опубликовало приказ, согласно которому сможет проверять фильмы и сериалы без прокатного удостоверения на дискредитацию традиционных ценностей после жалоб граждан.

Согласно документу, с 1 марта основанием для разбирательства станут обращения, которые можно написать в произвольной форме на электронную почту министерства. Нужно ли оставлять при этом личные данные или можно отправить анонимную жалобу, не указано. Кроме того, заявителю необходимо прикрепить ссылку на спорную картину.

Для оценки содержания фильмов и сериалов Минкульт создаст специальный экспертный совет. Если он найдет нарушения, заключение об этом направят в Роскомнадзор. Регламентировано и время процедуры: с момента регистрации жалобы на нее будет отведено не более 20 дней, если картина длится менее 420 минут. Если больше, как в случае с сериалами, – 30 суток.

При этом 9 февраля в Госдуме отложили на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о штрафах до 3 миллионов рублей за дискредитацию традиционных ценностей в онлайн-кинотеатрах и социальных сетях. По словам председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, без четких критериев правоприменение обернется "вкусовщиной".

Неуважение ценностей

Фото: Москва 24

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Москвой 24 напомнила о существующем указе президента, где перечислены традиционные ценности. Фильмы, где есть неуважение к ним, будут удалены из свободного доступа, отметила депутат.

"Чтобы получить прокатное удостоверение, весь кинематограф проверяется специальными экспертными советами, в которые входят видные деятели культуры, представители общественных и религиозных организаций", – подчеркнула Драпеко.





Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре Если некоторые захотят посмотреть неодобренные фильмы на пиратских сайтах, создателей таких сервисов можно наказать, чем и занимается Минцифры. Оно ловит и уничтожает эти "зеркала", признанные "вредными" сайты. Если провайдер вдруг их показывает, его тоже "закрывают".

При этом в качестве альтернативы запретам она допустила удаление из фильма отдельных сцен. Однако вероятность подобного подхода существует, если при этом не разрушится сюжет, обратила внимание парламентарий.

В свою очередь, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с Москвой 24 предположил, что обсуждаемая мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта. В отличие от этих фильмов, большинство других получают прокатные удостоверения, отметил он.

"В итоге существует некая серая зона, неофициальная и нелегальная. И в ее контексте появляется сфера законности, определяющая традиционные и нетрадиционные ценности, что, на мой взгляд, выглядит странно", – отметил эксперт.

По мнению Баженова, основной удар от реализации инициативы ляжет на российские кинотеатры.





Евгений Баженов блогер, кинокритик Я понимаю, что необходимо контролировать контент с совсем ужасными картинами, но кинотеатры обычно их не показывают. Они прокатывают общедоступные, самые популярные фильмы вроде "Аватара". Это именно популярное кино, максимально ориентированное на массовую аудиторию, без всякого шок-контента.

По его мнению, ситуация может оказать влияние и на легальные онлайн-кинотеатры. В отличие от них, те же видеохостинги прокатывают пиратский контент, однако не получают за это штрафы. Таким образом, решение в целом может обернуться негативными последствиями для кинобизнеса, заключил Баженов.

