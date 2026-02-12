Песков назвал MАХ доступной альтернативой зарубежным мессенджерам

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Платформа МАХ представляется доступной альтернативой зарубежным мессенджерам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"MАХ – это <...> развивающийся мессенджер, национальный мессенджер. И она (эта альтернатива. – Прим. ред.) доступна на рынке для граждан", – сказал он во время беседы с прессой.

При этом представитель Кремля уклонился от ответа на вопрос о дальнейших мерах Роскомнадзора в отношении сервиса Telegram, перенаправив его в ведомство.

Помимо этого, журналисты подняли тему блокировки WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Как объяснил Песков, данное решение было принято из-за отказа корпорации Meta соблюдать российское законодательство.

"Что касается блокировки WhatsApp, действительно было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta следовать норме и букве российского закона, действительно, было принято такое решение, и оно было реализовано", – отметил он.

Домен WhatsApp исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ) 11 февраля, из-за чего устройства перестали получать IP-адреса платформы. Однако из реестра пропали только whatsapp.com и web.whatsapp.com, тогда как технический и используемый для быстрых ссылок домены все еще находятся в списке.

В свою очередь, о продолжении процесса ограничения работы Telegram в России Роскомнадзор предупредил за день до этого. В ведомстве напомнили, что Россия остается абсолютно открытой для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при одном условии – уважении к стране, ее гражданам и соблюдении законов.

