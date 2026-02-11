"Коммерсант": домен WhatsApp пропал из DNS-сервера РКН

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Домен мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ). Устройства перестали получать IP-адреса мессенджера, пишет "Коммерсант".

Однако отмечается, что из НСДИ пропали только whatsapp.com и web.whatsapp.com. При этом технический домен для мессенджера whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me все еще находятся в списке.

Роскомнадзор (РКН) ранее также заявил о намерении продолжать ограничивать работу мессенджера Telegram. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал сожаление в связи с тем, что мессенджер так и не выполнил требований российского законодательства.

В свою очередь, основатель сервиса Павел Дуров, комментируя введение ограничений на работу мессенджера, обвинил российские власти в принуждении граждан к переходу "на контролируемое государством приложение". Он также подчеркнул, что Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность.