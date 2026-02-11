Депутат Гурулев связал ограничение работы Telegram с "борьбой с НАТО"

Павел Дуров сравнил замедление работы Telegram в России с иранским сценарием, а в Госдуме связали это с "борьбой с НАТО" и предупредили о новой волне киберпреступлений. О том, какое будущее может ждать Telegram в РФ, – в материале Москвы 24.

Не выполняет требования?

Сообщения о начале работ по замедлению работы Telegram в России появились в соцсетях и СМИ днем 10 февраля. По данным сервиса "Сбой.рф", с проблемами при использовании мессенджера в основном столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

В тот же день Роскомнадзор официально подтвердил введение последовательных ограничений.





из заявления РКН Как публично сообщалось еще в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены.

По данным ведомства, мессенджер не выполняет ключевые требования: не обеспечивает защиту персональных данных пользователей и не создает реальных мер противодействия мошенничеству, а также использованию платформы в преступных и террористических целях. В РКН подчеркнули, что открыты для диалога с любыми сервисами при условии соблюдения ими российских законов, включая размещение серверов на территории страны.

Помимо этого, мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей: на платформу составлено восемь административных протоколов. По каждому из них возможно взыскание до восьми миллионов рублей. Семь дел связаны с отказом удалить информацию, запрещенную к распространению на территории России. Еще один протокол выписан за повторное несоблюдение обязанности по мониторингу соцсети и ограничению доступа к информации. По этой статье размер штрафа может составить от 4 до 8 миллионов рублей.

Кроме того, задолженность Telegram по неоплаченным штрафам за нарушение российского законодательства превысила 29,6 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Это в основном штрафы за нарушение законов РФ, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы", – сказал собеседник агентства.

При этом 11 февраля также стало известно, что Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру штрафы, общая сумма которых составила 10,8 миллиона рублей.

Сам основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал ограничение работы приложения в России вечером 10 февраля. По его мнению, такие меры вводятся для перехода пользователей на контролируемые государством приложения.

"8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию – и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу", – написал он в своем телеграм-канале.

Дуров отметил, что большинство жителей Ирана до сих пор используют мессенджер, несмотря на ограничения. Он также подчеркнул, что Telegram защищает свободу слова и конфиденциальность пользователей.

Жалобы на работу Telegram в России поступали и ранее. Еще в январе пользователи сообщали о замедлении загрузки видео. Тогда заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин подтвердил, что ограничительные меры действительно вводятся последовательно.

По словам сенатора, это связано с неисполнением мессенджером требований по противодействию преступной деятельности.

При этом изначально в Роскомнадзоре информацию о применении новых мер опровергали. Однако после заявления Шейкина в ведомстве уточнили изданию MSK1.RU, что сенатор дал "исчерпывающую" информацию, а РКН и ранее публиковал аналогичные данные.

"Очень жаль"

Решение о замедлении работы Telegram прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



(эти требования. – Прим. ред.) , но есть закон, который нужно выполнять.

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет, но есть закон, который нужно выполнять.

При этом, говоря с журналистами о проблемах для коммуникаций на фронте, Песков подчеркнул, что последствия замедления Telegram вряд ли будут ощутимы для военных.

"Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера", – сказал Песков.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил надежду на то, что мессенджер не заблокируют.

"Я надеюсь, что руководство Telegram примет правильное решение, выполнит весь комплекс установок, которые есть в нашем законе, это все очень просто выполнить. А нужно открыть юрлицо здесь. Если Telegram боится западных санкций, пожалуйста, выделяйте российскую часть Telegram в отдельное юрлицо, передавайте сюда лицензии, и пускай Telegram в России работает в рамках российского юрлица", – сказал он в эфире телеканала Москва 24.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Я надеюсь, что они выйдут на переговоры с Роскомнадзором. Регистрация юрлица – это пять дней. <...> Их будут штрафовать по российским законам, и они быстро научатся работать в соответствии с законом. Я проблем здесь никаких не вижу.

По мнению депутата, Роскомнадзор "знает, что делает".

"Он сам мониторит в ежесекундном формате наличие в Telegram запрещенной информации, он сам направляет уведомление в адрес руководства Telegram с просьбой заблокировать контент", – пояснил Свинцов.

При этом член Общественной палаты РФ (ОП РФ) Евгений Машаров в беседе с ТАСС назвал последовательным и логичным решение об ограничении работы Telegram. По его словам, мессенджер систематически нарушал российское законодательство, запуская нелегальные сервисы и распространяя запрещенный контент.

"Я ранее уже говорил о необходимости ограничения работы Telegram в случае невыполнения требований российского законодательства. <...> Претензии накапливались, включали в себя использование Telegram в целях дистанционного мошенничества, в последнее время добавился запуск в мессенджере нелегального онлайн-казино, нелегального букмекера, а также возможности покупки криптовалют", – отметил он в беседе с агентством.

Машаров отметил, что через мессенджер злоумышленники продолжали отправлять ссылки, файлы и видео, которые использовались в мошеннических схемах, при этом особенно это было распространено среди несовершеннолетних. Эксперт также сравнил замедление Telegram с "прививкой для платформ", которые считают себя неподвластными национальной юрисдикции.





Евгений Машаров член ОП РФ В этих компаниях работают люди, они тоже имеют право на ошибку, главное – ее признать и исправить, если это, конечно, не заведомо осознанное решение. Законы и требования государственных органов надо выполнять в любой стране, вне зависимости от того, Франция это, США или Россия.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Гурулев связал ограничение работы Telegram с "борьбой с НАТО". Как отметил парламентарий в разговоре с телеграм-каналом "Вы слушали маяк", защита информации сегодня – это неотъемлемая часть противостояния с Альянсом.

"Я понимаю, что это многим доставляет неудобство, в том числе и мне. Но есть веление времени, угрозы, и на них надо реагировать", – сказал он.

По мнению первого замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, если ситуация не изменится, Россию ждет новая волна киберпреступлений, связанная с Telegram. Мошенники начнут распространять вредоносные приложения под видом модов и альтернативных сборок мессенджера для кражи аккаунтов и паролей, предупредил он в своем телеграм-канале.

"Совет все тот же: не переходите по подозрительным ссылкам, не устанавливайте приложения из неизвестных источников. Помните, что даже их размещение в официальных магазинах не всегда может быть стопроцентной гарантией безопасности. Известны случаи, когда в Google Play и App Store годами находились приложения с вшитыми троянами и стилерами", – написал парламентарий.

При этом, по его мнению, рассчитывать на активную позицию команды Павла Дурова по выявлению таких угроз в нынешних условиях не приходится.