Песков заявил, что связь на фронте не обеспечивается через Telegram

Фото: kremlin.ru

Последствия замедления Telegram вряд ли будут ощутимы для фронта, поскольку связь там поддерживается не через мессенджер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера", – сказал Песков, говоря с журналистами о проблемах для коммуникаций на фронте.

Представитель Кремля переадресовал этот вопрос Минобороны.

Ранее Роскомнадзор (РКН) сообщил, что продолжит ограничивать работу Telegram в России. Уточнялось, что функционирование соцсетей и интернет-сервисов возможно в случае размещения серверов на территории страны и обеспечения защиты персональных данных, а также защиты граждан от мошенничества и создания условий для пресечения экстремизма и терроризма.

Песков выражал сожаление в связи с тем, что мессенджер так и не выполнил требований законодательства РФ. При этом основатель Telegram Павел Дуров указывал, что РФ ограничивает мессенджер, чтобы заставить граждан перейти на "контролируемое государством приложение".

