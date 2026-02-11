Форма поиска по сайту

11 февраля, 04:13

Песков заявил, что Путин не пользуется мессенджерами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не пользуется общедоступными мессенджерами для коммуникации. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства", – отметил Песков.

Ранее представитель Кремля выразил сожаление, что мессенджер Telegram так и не выполнил требований законодательства РФ, что привело к замедлению его работы.

О соответствующем решении российских властей стало известно 10 февраля. В Роскомнадзоре подчеркнули, что позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной.

Согласно судебным материалам, мессенджеру Telegram грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей по 8 административным протоколам. В частности, 7 из них были составлены по статье КоАП, касающейся отказа владельца сервиса удалить информацию.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Россия вводит ограничения против мессенджера, чтобы "заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение" для слежки и политической цензуры.

Семь административных протоколов составлены в отношении Telegram

