РИА Новости: пропавшие в Санкт-Петербурге школьницы могут находиться с матерью в секте

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Две сестры, пропавшие в Санкт-Петербурге, могут находиться вместе с матерью в секте "Царская империя". Эти данные проверяются, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

Девочек в возрасте 18 и 11 лет ищут с 9 февраля, заявление об их продаже подал отец. Последний раз сестер видели утром того же дня, когда старшая провожала младшую в школу. По данным петербургского отряда "Лиза Алерт", есть основания полагать, что они находятся за пределами региона.

При этом мать детей около 5 лет состоит в приходе "Русская православная церковь – Царская империя", а с октября 2024 года она проживает в этой организации в Ульяновской области. По некоторым данным, женщина имеет влияние на старшую дочь, та поддерживает религиозный выбор матери. Кроме того, она дееспособна и не лишена родительских прав.

Согласно информации СМИ, секта "РПЦ – Царская империя" призывает создать внутри России независимое государство "Триединая Русь". Ее участники расклеивают пропагандистские объявления на дверях и стенах православных храмов. Во главе секты, предположительно, стоят ранее судимый человек, именующий себя "патриархом-царем-проком Ильей", и его помощник "митрополит" всея Руси и "пророк" Енох.

Ранее правоохранительные органы в Санкт-Петербурге пресекли собрание около 70 участников проукраинской квазирелигиозной организации "Школа единого принципа". Собрание проходило в Адмиралтейском районе, в нем принимали участие люди из разных регионов страны.

В отношении них проводилась проверка, рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

