Фото: depositphotos/Mactrunk

В России частично блокируют Telegram, рассказал Москве 24 источник на телеком-рынке.

Пользователи жалуются на медленную загрузку видео в мессенджере. По словам источника, это новые ограничения.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ранее заявил, что полная блокировка платформы в России не ожидается.

Он указал, что мессенджер эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран в мире, включая РФ, поэтому за его судьбу "можно не беспокоиться".

Также парламентарий сообщал, что в 2026 году может произойти полная блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Свинцов подчеркивал, что подобные меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы.