IT-эксперт Горелкин назвал анонимность в интернете иллюзией

Полностью ограничить анонимность в интернете и социальных сетях призвали в Госдуме. Возможно ли введение такой меры и как это отразится на пользователях, разбиралась Москва 24.
"Честный и легальный интернет"
Полностью запретить анонимную регистрацию в российских соцсетях и на других интернет-платформах призвал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Как заявил парламентарий в разговоре с ТАСС, это необходимо для искоренения таких явлений, как манипуляции общественным мнением, кибербуллинг, мошенничество и другие преступления в цифровой среде.
По его словам, реализовать эту меру "очень просто" через принятие Федерального закона и его жесткое исполнение интернет-платформами. Кроме того, депутат призвал "полностью почистить весь интернет" от анонимного контента и аккаунтов, а также возможностей использовать ботов, ботофермы и массовое производство информации с помощью нейросетей. Целью, по его мнению, должно стать создание "честного и легального интернета".
Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров предложил ограничить доступ к соцсетям детям до 16 лет. Он же выдвигал идею о допуске к чувствительной информации в интернете только по паспорту.
Однако первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в парламенте не рассматривают возрастные ограничения на пользование соцсетями. По его мнению, шум вокруг этой темы не оправдан.
Личное – публичное?
Полная анонимность в интернете – уже в значительной степени иллюзия. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
Он пояснил, что даже сейчас абсолютное большинство сервисов требуют для регистрации привязку к идентификатору: номеру телефона или электронной почте, которая сама часто требует верификации. При этом существуют способы обхода, и ими активно пользуются не только те, кто ценит приватность, но и лица, занимающиеся противоправной деятельностью.
По мнению Горелкина, это может быть, например, вход через "Госуслуги" или аналогичную защищенную систему. Это технически осуществимо и с точки зрения безопасности логично.
Эксперт отметил, что правила поведения в Сети становятся такими же важными, как и в офлайне, где для идентификации личности есть те же паспорта и системы видеонаблюдения. Нарушением частной жизни новые подходы не станут, указал специалист.
"Цифровая идентификация – такой же инструмент, как и паспорт. Он не отменяет приватность, но устанавливает правила ответственного поведения в пространстве, которое стало критически важным для функционирования общества. Это мировая практика", – пояснил он.
Например, Европол действует в цифровой среде весьма жестко и эффективно, а процедуры изъятия оборудования для расследования киберпреступлений в некоторых европейских странах могут быть даже менее бюрократизированными, чем в России, рассказал Горелкин.
"Совсем недавние утечки данных с закрытых форумов в даркнете, приведшие к задержаниям по всему миру, наглядно доказывают, что абсолютная анонимность в Сети – миф. Глобальные тенденции направлены на то, чтобы его окончательно развеять, повышая общую цифровую безопасность", – резюмировал специалист.
При этом директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок в беседе с Москвой 24 пояснил, что, если государство законодательно установит правила поведения в цифровом пространстве и создаст механизмы для их соблюдения, такое регулирование не является нарушением.
"Это вопрос юридического определения. Если будет принят закон, регламентирующий идентификацию пользователей, его соблюдение нарушением частной жизни считаться не будет", – рассказал он.
С технической точки зрения, по его мнению, реализовать инициативу в масштабах всей страны – "задача сложная и долгая, но потенциально выполнимая".
"Многие услуги уже работают по этой схеме, и ее можно распространить дальше, например, на регистрацию почтовых ящиков, где вместо псевдонима потребуется подтвержденная учетная запись. Что касается международного опыта, пока прямых аналогов тотальной деанонимизации всего интернета в других странах нет", – сказал эксперт.
Однако это не означает, что России не стоит рассматривать такой путь, если он будет сочтен необходимым для национальной или экономической безопасности, резюмировал Шарамок.