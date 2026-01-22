Форма поиска по сайту

22 января, 15:15

Технологии
IT-эксперт Горелкин назвал анонимность в интернете иллюзией

"Почистить интернет": к чему может привести отказ от анонимности в Сети

Полностью ограничить анонимность в интернете и социальных сетях призвали в Госдуме. Возможно ли введение такой меры и как это отразится на пользователях, разбиралась Москва 24.

"Честный и легальный интернет"

Фото: depositphotos/dedivan1923

Полностью запретить анонимную регистрацию в российских соцсетях и на других интернет-платформах призвал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Как заявил парламентарий в разговоре с ТАСС, это необходимо для искоренения таких явлений, как манипуляции общественным мнением, кибербуллинг, мошенничество и другие преступления в цифровой среде.

За каждым постом, за каждым автором должен скрываться живой, реальный человек, которого можно однозначно идентифицировать.
Андрей Свинцов
депутат Госдумы

По его словам, реализовать эту меру "очень просто" через принятие Федерального закона и его жесткое исполнение интернет-платформами. Кроме того, депутат призвал "полностью почистить весь интернет" от анонимного контента и аккаунтов, а также возможностей использовать ботов, ботофермы и массовое производство информации с помощью нейросетей. Целью, по его мнению, должно стать создание "честного и легального интернета".

Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров предложил ограничить доступ к соцсетям детям до 16 лет. Он же выдвигал идею о допуске к чувствительной информации в интернете только по паспорту.

Однако первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в парламенте не рассматривают возрастные ограничения на пользование соцсетями. По его мнению, шум вокруг этой темы не оправдан.

Личное – публичное?

Фото: depositphotos/pressmaster

Полная анонимность в интернете – уже в значительной степени иллюзия. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

Он пояснил, что даже сейчас абсолютное большинство сервисов требуют для регистрации привязку к идентификатору: номеру телефона или электронной почте, которая сама часто требует верификации. При этом существуют способы обхода, и ими активно пользуются не только те, кто ценит приватность, но и лица, занимающиеся противоправной деятельностью.

Таким образом, мир уже движется по пути деанонимизации, и это глобальный тренд, а не чья-то локальная инициатива. Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов, которые будут использоваться для доступа в Сеть.
Алексей Горелкин
эксперт по информационной безопасности

По мнению Горелкина, это может быть, например, вход через "Госуслуги" или аналогичную защищенную систему. Это технически осуществимо и с точки зрения безопасности логично.

Эксперт отметил, что правила поведения в Сети становятся такими же важными, как и в офлайне, где для идентификации личности есть те же паспорта и системы видеонаблюдения. Нарушением частной жизни новые подходы не станут, указал специалист.

"Цифровая идентификация – такой же инструмент, как и паспорт. Он не отменяет приватность, но устанавливает правила ответственного поведения в пространстве, которое стало критически важным для функционирования общества. Это мировая практика", – пояснил он.

Например, Европол действует в цифровой среде весьма жестко и эффективно, а процедуры изъятия оборудования для расследования киберпреступлений в некоторых европейских странах могут быть даже менее бюрократизированными, чем в России, рассказал Горелкин.

"Совсем недавние утечки данных с закрытых форумов в даркнете, приведшие к задержаниям по всему миру, наглядно доказывают, что абсолютная анонимность в Сети – миф. Глобальные тенденции направлены на то, чтобы его окончательно развеять, повышая общую цифровую безопасность", – резюмировал специалист.

При этом директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок в беседе с Москвой 24 пояснил, что, если государство законодательно установит правила поведения в цифровом пространстве и создаст механизмы для их соблюдения, такое регулирование не является нарушением.

"Это вопрос юридического определения. Если будет принят закон, регламентирующий идентификацию пользователей, его соблюдение нарушением частной жизни считаться не будет", – рассказал он.

С технической точки зрения, по его мнению, реализовать инициативу в масштабах всей страны – "задача сложная и долгая, но потенциально выполнимая".

Наиболее очевидный механизм – обязательная привязка учетных записей в крупных интернет-сервисах к государственным системам идентификации, таким как "Госуслуги" или Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Александр Шарамок
директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

"Многие услуги уже работают по этой схеме, и ее можно распространить дальше, например, на регистрацию почтовых ящиков, где вместо псевдонима потребуется подтвержденная учетная запись. Что касается международного опыта, пока прямых аналогов тотальной деанонимизации всего интернета в других странах нет", – сказал эксперт.

Однако это не означает, что России не стоит рассматривать такой путь, если он будет сочтен необходимым для национальной или экономической безопасности, резюмировал Шарамок.

Веткина Анастасия

технологииобществоистории

