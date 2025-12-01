Эксперт Геллер оценил вероятность блокировки WhatsApp в России

28 ноября московские пользователи столкнулись со сбоями в работе WhatsApp. Позже Роскомнадзор официально заявил, что введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено. Стоит ли ждать полной блокировки приложения и почему, разбиралась Москва 24.
Нарушения законодательства
Массовые сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) были зафиксированы в Москве 28 ноября. По данным сервиса "Сбой.рф", утром поступило около 600 жалоб на проблемы с отправкой сообщений, большинство из которых пришлось на столичный регион.
Уточнялось, что сообщения в мессенджере не доходили до адресатов как при подключении через Wi-Fi, так и через мобильный интернет различных операторов. При этом при использовании VPN-сервисов работа приложения восстанавливалась до штатного режима.
Позднее Роскомнадзор официально прокомментировал ситуацию, подтвердив целенаправленное введение ограничительных мер в отношении мессенджера.
Регулятор подчеркнул, что ограничения вводятся поэтапно, позволяя пользователям перейти на альтернативные сервисы, и рекомендовал россиянам использовать национальные мессенджеры.
Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров поддержал позицию ведомства.
"Предупреждение Роскомнадзора о возможной полной блокировке WhatsApp выглядит абсолютно логичным", – сказал он в разговоре с ТАСС.
Эксперт отметил, что, несмотря на ограничение мошеннических звонков, сохраняются риски вовлечения граждан через переписку в преступления террористической направленности и распространение фишинговых рассылок.
При этом первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что дополнительным поводом для ускорения блокировки стала недавняя утечка дипломатических переговоров.
"Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют", – подчеркнул он.
В целом дискуссии о необходимости блокировки WhatsApp появляются в общественном пространстве не впервые: в июне ряд журналистов заявляли о скором запрете мессенджера. Тогда в качестве причин уже выделяли вербовку в ВСУ, а также мошенничество и запугивание россиян.
"Будет забыт через полгода"
Мессенджер может быть заблокирован в России в течение полугода, заявил News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его мнению, данное решение не окажет никакого влияния на россиян, учитывая судьбу аналогичных платформ.
Свинцов аргументировал свою позицию отказом создателей сервиса от сотрудничества с российскими властями.
"Я, безусловно, допускаю возможность блокировки WhatsApp в России. И думаю, что это может произойти в течение четырех-шести месяцев", – заявил депутат.
Парламентарий подчеркнул риски, связанные с использованием иностранного сервиса.
При этом Свинцов выразил уверенность, что после возможной блокировки WhatsApp быстро забудется, аналогично судьбе некогда популярного Viber. Депутат также отметил наличие на рынке достаточного количества альтернативных мессенджеров и предположил, что переход пользователей на другие платформы пройдет без серьезных затруднений.
"На рынке есть много мессенджеров. Когда-то был популярный Viber, но сейчас никто даже не вспоминает о нем. Поэтому я думаю, что WhatsApp – это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию", – заключил Свинцов.
В то же время IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер отметил в разговоре с Москвой 24, что пока не стоит ждать гарантированной блокировки.
Тем не менее, по словам Геллера, доступные альтернативные платформы не уступают WhatsApp по фунциональности, что сделает переход менее болезненным.