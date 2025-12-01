Эксперт Геллер оценил вероятность блокировки WhatsApp в России

28 ноября московские пользователи столкнулись со сбоями в работе WhatsApp. Позже Роскомнадзор официально заявил, что введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено. Стоит ли ждать полной блокировки приложения и почему, разбиралась Москва 24.

Нарушения законодательства

Массовые сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) были зафиксированы в Москве 28 ноября. По данным сервиса "Сбой.рф", утром поступило около 600 жалоб на проблемы с отправкой сообщений, большинство из которых пришлось на столичный регион.

Уточнялось, что сообщения в мессенджере не доходили до адресатов как при подключении через Wi-Fi, так и через мобильный интернет различных операторов. При этом при использовании VPN-сервисов работа приложения восстанавливалась до штатного режима.

Позднее Роскомнадзор официально прокомментировал ситуацию, подтвердив целенаправленное введение ограничительных мер в отношении мессенджера.



из сообщения Роскомнадзора WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан.

Регулятор подчеркнул, что ограничения вводятся поэтапно, позволяя пользователям перейти на альтернативные сервисы, и рекомендовал россиянам использовать национальные мессенджеры.

Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров поддержал позицию ведомства.

"Предупреждение Роскомнадзора о возможной полной блокировке WhatsApp выглядит абсолютно логичным", – сказал он в разговоре с ТАСС.

Эксперт отметил, что, несмотря на ограничение мошеннических звонков, сохраняются риски вовлечения граждан через переписку в преступления террористической направленности и распространение фишинговых рассылок.

При этом первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что дополнительным поводом для ускорения блокировки стала недавняя утечка дипломатических переговоров.

"Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют", – подчеркнул он.

В целом дискуссии о необходимости блокировки WhatsApp появляются в общественном пространстве не впервые: в июне ряд журналистов заявляли о скором запрете мессенджера. Тогда в качестве причин уже выделяли вербовку в ВСУ, а также мошенничество и запугивание россиян.

"Будет забыт через полгода"

Мессенджер может быть заблокирован в России в течение полугода, заявил News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его мнению, данное решение не окажет никакого влияния на россиян, учитывая судьбу аналогичных платформ.

Свинцов аргументировал свою позицию отказом создателей сервиса от сотрудничества с российскими властями.

"Я, безусловно, допускаю возможность блокировки WhatsApp в России. И думаю, что это может произойти в течение четырех-шести месяцев", – заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул риски, связанные с использованием иностранного сервиса.



Андрей Свинцов заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Через мессенджер пересылается разная информация: и личная, и корпоративная, и иногда даже какая-то критически важная. Все это используется западными спецслужбами, в том числе для противодействия нашей стране.

При этом Свинцов выразил уверенность, что после возможной блокировки WhatsApp быстро забудется, аналогично судьбе некогда популярного Viber. Депутат также отметил наличие на рынке достаточного количества альтернативных мессенджеров и предположил, что переход пользователей на другие платформы пройдет без серьезных затруднений.

"На рынке есть много мессенджеров. Когда-то был популярный Viber, но сейчас никто даже не вспоминает о нем. Поэтому я думаю, что WhatsApp – это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию", – заключил Свинцов.

В то же время IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер отметил в разговоре с Москвой 24, что пока не стоит ждать гарантированной блокировки.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Точных сроков или гарантий принятия такого решения нет, и этот вопрос остается предметом обсуждения. Если блокировка все же произойдет, она, безусловно, создаст определенные неудобства для части граждан, как это уже случалось ранее с другими крупными сервисами.

Тем не менее, по словам Геллера, доступные альтернативные платформы не уступают WhatsApp по фунциональности, что сделает переход менее болезненным.