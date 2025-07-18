Аналитик Муртазин объяснил, почему WhatsApp выгодно уйти из России

Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России уже 1 августа, утверждает журналист Анастасия Кашеварова. Однако в Госдуме такую информацию опровергли. Разбираемся, как долго сохранится мессенджер в России и от чего могут зависеть сроки его блокировки.

Вброс или пророчество?

О блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) в РФ с 1 августа журналист и блогер Анастасия Кашеварова сообщила в своем телеграм-канале. Говоря о причинах такого решения, она отметила, что через платформу осуществляется вербовка в ВСУ, а также мошенничество и запугивание россиян.





Анастасия Кашеварова журналист Этот мессенджер полностью работает на противника. <...> Заблокировать в первую очередь – это обитель зла.

Однако в Роскомнадзоре на фоне распространения слухов о блокировке WhatsApp призвали доверять только официальным источникам информации. Кроме того, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал информацию о возможном прекращении работы мессенджера "слухами и сомнительными вбросами".

В то же время тема запрета WhatsApp возникает не впервые. Ранее первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что мессенджер с большой долей вероятности может подпасть под ограничения для программного обеспечения из недружественных стран, которые поручил подготовить Владимир Путин. Депутат допустил, что его место может занять национальный мессенджер MAX.

Однако 28 июля Горелкин во время общения с журналистами на форуме "Территория смыслов" обратил внимание, что MAX попробует отвоевать свою долю " в честной конкурентной борьбе, а не за счет блокировок".

"Я считаю, что так оно и случится, потому что подтверждение личности, интеграция с госсервисами – это то, чего сегодня нет на рынке. И с такими фичами можно спокойно заходить и навязывать конкуренцию и с Telegram, и с WhatsApp", – отметил депутат.

Также первый зампред комитета Антон Ткачев в беседе с "Газетой.ру" ранее связал возможный уход WhatsApp с его неготовностью пройти все процедуры российского закона "О приземлении интернет-ресурсов". При этом, по его мнению, делать какие-либо заявления об уходе WhatsApp преждевременно, добавил он.

Не пойдут на контакт?

WhatsApp в конечном счете рискует быть заблокированным в России, потому что никогда не согласится выполнить требования отечественного законодательства. Таким мнением с Москвой 24 поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"У него много прегрешений: кроме несоблюдения законодательства, он еще и принадлежит экстремистской организации. К тому же для самого мессенджера никакой выгоды оставаться нет: вся российская аудитория для него бесплатная, поэтому уход из РФ для WhatsApp скорее выгоден", – заявил аналитик.

С учетом борьбы РФ с терроризмом и мошенничеством и отказа западных платформ сотрудничать с государством, российская сторона не может позволить зарубежным мессенджерам и дальше работать на территории страны, указал в беседе с Москвой 24 председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Причем это касается не только WhatsApp, но и Telegram, отметил эксперт.





Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики Оставаться в том режиме, в котором мессенджеры работали раньше, уже не получится. Я имею в виду анонимность и защиту данных пользователей, отказ от сотрудничества с государством. Это глобальный подход, не только у нас это происходит, но и в остальном мире.

В условиях санкционного давления на сотрудничество с российскими властями ни WhatsApp, ни Telegram не пойдут, подчеркнул Клименко.

"Шансы, что Роскомнадзор вскоре потребует от них что-то, велики. А дальше много вариантов, как будут развиваться события. Например, платформы могут замедлять как YouTube. Не удивлюсь, если может упасть качество связи и голосовых сообщений в WhatsApp и Telegram. А может, их будут и блокировать", – рассказал Клименко.

Сроки, когда к WhatsApp и Telegram начнут активно применяться санкции, Клименко назвать затруднился. По его словам, это полностью зависит от того, когда в полную силу заработает российский мессенджер MAX.





Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики На мой взгляд, чиновники являются основной движущей силой Telegram. Если они уйдут сейчас в MAX, туда за ними потянутся журналисты, бизнесмены и так далее. Тогда у MAX появится нормальный бэкграунд, как это произошло по большому счету с Telegram в свое время.

Немаловажным для полноценной работы отечественного аналога будет и качественное воплощение тех функций, которыми активно пользуются российские пользователи в зарубежных мессенджерах, заключил Клименко.

