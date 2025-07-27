Депутат Боярский назвал несостоятельными слухи о блокировке WhatsApp в РФ

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Информация о возможном прекращении работы мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) является несостоятельной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем телеграм-канале.

Парламентарий отказался комментировать слухи, назвав их сомнительными вбросами.

Ранее депутат ГД Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка, поскольку он может попасть в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран. Он отметил, что место WhatsApp может занять национальный мессенджер MAX, функционал которого будет включать верификацию через портал "Госуслуги", интеграцию с различными государственными сервисами, поддержку цифрового ID и электронной подписи.

После этого СМИ начали распространять новость о блокировке WhatsApp с 1 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что мессенджер обязан выполнять законы России. Также он назвал WhatsApp самым популярным сервисом и во многих странах мира, и в РФ. Однако пресс-секретарь главы государства напомнил и об его определенных обязанностях.

