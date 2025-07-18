WhatsApp призвали готовиться к уходу с российского рынка

Фото: ТАСС/IMAGO/Rüdiger Wölk

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) может попасть в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, поэтому компании стоит готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Депутат отметил, что место WhatsApp может занять национальный мессенджер MAX. Горелкин выразил надежду на реализацию в российской соцсети уникальных функций, о которых шла речь в процессе обсуждения соответствующего законопроекта.

Функционал MAX будет включать верификацию через портал "Госуслуги", интеграцию с различными государственными сервисами, поддержку цифрового ID и электронной подписи, напомнил Горелкин.

"Но и кое-какую функциональность WhatsApp нужно тоже реализовать, например бизнес-аккаунты, которых в MAX еще нет", – уточнил парламентарий в своем телеграм-канале.

По его мнению, Telegram не попадет в список ПО из недружественных стран при условии, что мессенджер будет выполнять российское законодательство. При этом компания должна доказать свое желание остаться на рынке РФ.

Горелкин подчеркнул, что в настоящий момент юрисдикция Telegram не ясна, поскольку в реестре Роскомнадзора местом регистрации компании отмечены Виргинские острова, принадлежащие Великобритании. В то же время главный офис мессенджера располагается в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

"По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%", – указал депутат.

Предложения о дополнительных ограничениях на упомянутые ПО подготовит кабинет министров по поручению Владимира Путина. Также правительству предстоит проработать новые меры поддержки экспортеров российского программного обеспечения.

Помимо этого, Путин призвал кабмин обеспечить устойчивость российского сегмента интернета, в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера, и поддержать развитие российской платформы, а именно интегрировать ее в государственные и банковские услуги.