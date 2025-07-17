Путин поручил представить предложения о новых ограничениях на ПО из недружественных стран

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Владимир Путин поручил подготовить предложения о дополнительных ограничениях на программное обеспечение (ПО), произведенное в недружественных странах. Об этом говорится на сайте Кремля.

Вместе с тем кабмин должен проработать новые меры поддержки экспортеров российского программного обеспечения.

Помимо этого, правительству предстоит представить идеи по поддержке отечественных производителей материалов и комплектующих деталей для машиностроительной сферы, а также меры поддержки внедрения российских систем автоматизации и роботизации при строительстве объектов промышленности и логистической инфраструктуры.

Ранее Путин поручил кабмину обеспечить устойчивость российского сегмента интернета, в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера. Ответственным за это назначен глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Доклад необходимо будет предоставить до 1 сентября этого года.

Глава государства также поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе интегрировать его в государственные и банковские услуги. Доклад по этому вопросу президент ждет до 15 августа.