Путин: будущее рынка вооружений за искусственным интеллектом

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Будущее мирового рынка вооружений стоит за передовыми разработками, включая искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

В рамках своего выступления президент поручил уделить особое внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам, роботизированным воздушным, наземным, морским и подводным аппаратам.

"За такой техникой – будущее глобального рынка вооружений, здесь развернется, уже сейчас разворачивается, сильная конкуренция, к которой мы должны быть готовы", – отметил глава государства.

По словам Путина, России необходимо четко планировать работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на долгосрочную перспективу для балансирования выполнения гособоронзаказа и контрактов, формирования заделов для выпуска гражданской продукции и освоения технологий двойного назначения.

Ранее Путин заявлял, что в 2024 году российские силы получили более 1,5 миллиона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных типов, свыше 400 тысяч единиц бронетанковой техники, 180 боевых самолетов и вертолетов.

Кроме того, за 2024 год Россия более чем вдвое увеличила выпуск средств поражения и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также в прошлом году почти все оборонные предприятия полностью выполнили задание гособоронзаказа.

