Путин поручил правительству обеспечить устойчивость Рунета

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Владимир Путин поручил кабмину обеспечить устойчивость российского сегмента интернета, в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным назначен глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября этого года.

Глава государства также поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе интегрировать его в государственные и банковские услуги. Доклад по этому вопросу президент ждет до 15 августа.

В конце июня Путин подписал закон о создании многофункционального цифрового сервиса, включающего функции национального мессенджера. Оператора новой платформы определит кабмин.

Презентация приложения состоится этим летом, рассказывал ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев. Функционал для ведения каналов планируется запустить в полном объеме в начале осени.