Минцифры прорабатывает сервисы, которые войдут в национальный мессенджер

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Минцифры РФ занимается техпроработкой сервисов, которые в будущем войдут в состав национального мессенджера. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на совещании Владимира Путина с кабмином.

Министр напомнил, что российская компания VK недавно вывела на рынок полностью российский мессенджер MAX, который по своей базовой функциональности сопоставим с иностранными конкурентами и не уступает им.

На данной платформе возможно организовать дополнительное предоставление государственных сервисов, подчеркнул Шадаев.

"Наши граждане, например, могут использовать мессенджер для предъявления цифровых документов, которые могут заменить бумажный паспорт в простых бытовых ситуациях – например, при подтверждении статуса школьника, студента, для бесплатного прохода в музеях", – отметил он.

Кроме того, мессенджер можно использовать для подписания различных документов: договора на аренду квартиры, согласия на обработку персональных данных, договора купли-продажи автомобиля и прочих. Для этого необходимо встроить в приложение сервисы "Госключа", добавил глава Минцифры.

Мессенджер также обсуждается как удобный канал получения госуслуг – в него могут встроить цифрового ассистента, который подскажет пути их получения. Уже подготовлен законопроект, который позволит необходимую правовую базу для поэтапного запуска всех перечисленных сервисов.

В ходе совещания Шадаев также заявил, что российские сервисы искусственного интеллекта (ИИ) сопоставимы по качеству с ChatGPT. Помимо этого, по словам министра, в настоящее время две трети российского трафика видеохостинга YouTube перешло на отечественные площадки.

В ближайшее время Госдума также рассмотрит законопроект об обязательной предустановке магазина приложений Rustore для производителей мобильных устройств, добавил Шадаев.