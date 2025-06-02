Прототип российской игровой консоли представлен на ЦИПР-2025

Фото: телеграм-канал "Токсичная цифра"

Производитель электроники Fplus в рамках конференции ЦИПР-2025 представил свой прототип российской игровой консоли, сообщает "Российская газета".

В беседе со СМИ производитель объяснил, что прототип представляет собой комплект разработчика, то есть устройства для тестирования. На нем можно запускать игры, чтобы тестировать производительность и получать информацию, необходимую для отладки.

Прототип пока представлен в трех вариантах, которые отличаются форм-фактором: размерами экрана, расположением кнопок и так далее. Также устройства отличаются операционными системами, все они – отечественные: Alt OS, Аврора и Uncom OS.

Подчеркивается, что консоли имеют такие технические параметры, которые позволяют запускать на ней современные видеоигры. Но для завершения создания устройства необходимо продолжить разработку вместе с центрами инноваций, например, в Сколкове. Кроме того, требуется учесть мнение игровых журналистов и киберспортивного сообщества.

Вместе с тем консоль можно будет частично перенести на российские компоненты (от 20 до 40%), включая использование отечественного процессора. Но дальше развитие проекта будет зависеть от сотрудничества с участниками рынка и ресурсов государственно-частного партнерства.

"Работая над этим проектом, мы столкнулись с рядом сложностей. Во-первых, это отсутствие отечественной компонентной базы. Мы рассчитываем, что потенциал игровой индустрии сформирует достаточно большой рынок, способный стать ключевым стимулом для интенсивной работы над созданием и производством российского чипа, который можно использовать в потребительской электронике", – рассказал директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов производителя электроники Fplus Илья Левчук.

Кроме того, отсутствие российских игровых устройств подобного плана и готовой экосистемы тормозит развитие возможности запуска цифровых проектов, включая образовательных и патриотических. При этом условия таковы, что рынок уже поделен между иностранными игроками, а концепции национальных консолей в других странах, как правило, не были успешными.

"Однако мы надеемся изменить отношение к этой теме", – указал Левчук.

Ранее в ГД предложили ввести понятие национальной видеоигры и дать ему определение. Парламентарии считают, что в РФ необходимо разработать меры поддержки для развития индустрии видеоигр. Это могут быть гранты, субсидии или льготные рекламы. При этом для выхода той или иной видеоигры на рынок нужно ввести прокатные удостоверения. Это касается не только российских проектов, но и западных.

