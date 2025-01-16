Nintendo представила гибридную Switch второго поколения

Фото: youtube.com/Nintendo of America

Японская компания Nintendo представила гибридную консоль Switch второго поколения, сообщает DTF.

Из анонса следует, что Switch 2 можно будет подключить к телевизору при использовании док-станции. Консоль также будет работать и отдельно от других устройств.

Второе поколение консоли позволит пользователям закрепить контроллеры Joy-Con с помощью магнитов. Они стали немного крупнее и теперь созданы из улучшенных компонентов, которые обеспечат эффективную работу игр.

Кроме того, компания анонсировала новую часть Mario Kart, которая будет доступна на Switch 2. При этом подробности о других играх пока не раскрываются.

Официальная презентация приставки и игр для нее пройдет 2 апреля. По данным портала, Switch 2 будет полностью совместима с играми предыдущей модели, что позволит запускать на ней игры, выпущенные с 2017 года.

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